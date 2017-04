Turismo

O grupo Fladgate Partnership, que reúne negócios na produção e distribuição de vinhos e na hotelaria, anunciou hoje que vai investir 5,5 milhões de euros no Yeatman, hotel situado perto das mais antigas caves de Vinho do Porto.

O grupo Fladgate Partnership, proprietária das casas de vinho do Porto Taylor's, Fonseca, Croft e Krohn e também dos hotéis The Yeatman, The Vintage House e do Infante de Sagres, no Norte de Portugal, avançou hoje à Lusa que vai investir "5,5 milhões de euros" para construir mais 26 quartos no Hotel Yeatman e cujos trabalhos devem terminar "na primavera de 2018".

O "aumento da procura" daquele hotel de luxo, localizado na zona histórica de Vila Nova de Gaia e perto das mais antigas caves de Vinho do Porto, é a razão para o investimento naquela unidade hoteleira, cuja taxa média de ocupação em 2016 foi de 80% e no primeiro trimestre deste ano está a registar uma média de "73% de ocupação", explica o grupo empresarial, cujo início remonta a 1692, data em que fundaram a empresa Taylor's, uma das mais antigas produtoras de vinho do Porto.