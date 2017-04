Actualidade

O BPI registou prejuízos de 122,3 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, com as contas do banco a serem afetadas pela venda do Banco de Fomento de Angola (BFA), divulgou hoje em informação ao mercado.

No comunicado, o grupo explica que o resultado negativo conseguido de janeiro a março foi afetado pela venda de 2,0% do capital do Banco de Fomento de Angola à operadora Unitel (pela qual passou de acionista maioritário a minoritário), o que teve um "impacto negativo de 212,3 milhões de euros" e obrigou à "desconsolidação dessa entidade, que passa a ser reconhecida nas contas do Grupo BPI pelo método de equivalência patrimonial".

No ano passado, no primeiro trimestre, o Banco BPI apresentou lucros de 45,8 milhões de euros.