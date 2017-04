Actualidade

O desejo e as relações de poder são o tema central de "Júlia", uma adaptação de Daniel Gorjão de "Menina Júlia", de August Strindberg, que se estreia na sexta-feira, no Teatro S. Luiz, em Lisboa.

Daniel Gorjão partiu deste texto clássico para voltar a falar do desejo, como o fizera em 2015 com "Desta carne lassa do mundo", a partir de "Romeu e Julieta", de Shakespeare, por o texto clássico ser uma "matéria prima de tal forma consolidada, que permite partir dela para comunicar outros pontos de vista que não os que os autores das peças trataram", como disse à agência Lusa.

"Refletir sobre o ser humano, o desejo bruto que atrai os seres humanos uns para os outros, o desejo febril que faz com que os humanos se percam e no qual se revelam da forma mais crua" são também outras das questões que esta peça leva ao palco, segundo o diretor artístico e plástico.