Actualidade

A terceira edição da Festa do Cinema promete mais de dez mil sessões de cinema em todo o país a 2,5 euros entre os dias 22 e 24 de maio, revelou hoje a organização.

No início de abril já tinham sido anunciadas as datas desta terceira edição, revelando-se agora que "o maior evento promocional cinematográfico alguma vez ocorrido em Portugal" contará com mais de dez mil sessões de cinema, "com bilhetes a 2,50 euros, para todos os filmes em exibição".

Organizada pela Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas, no ano passado a Festa do Cinema registou 172.743 espectadores. Na primeira edição, em 2015, contou com cerca de 200.000 espectadores.