Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços e Comércio marcou uma greve para 01 de maio para os trabalhadores das empresas de distribuição, que reivindicam o gozo do feriado, melhores salários e o respeito pelos seus direitos, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado do sindicato, a paralisação marcada para o Dia do Trabalhador abrange os trabalhadores das empresas filiadas na Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.

Os trabalhadores querem gozar o feriado de 01 de maio, melhores condições de trabalho, o fim da precariedade e o respeito pela negociação coletiva.