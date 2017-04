Actualidade

O Presidente da Bolívia, Evo Morales, acusou, na quarta-feira, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de destruir o bloco por ser "submisso" ao "império norte-americano".

"Luis Almagro está a destruir a OEA por submissão ao império norte-americano com as suas políticas intervencionistas", escreveu Evo Morales, na sua conta na rede social Twitter.

O Presidente da Bolívia fez o comentário depois de o Governo de Caracas ter anunciado que pretende iniciar hoje o procedimento com vista à retirada da Venezuela da OEA, após o organismo ter aprovado uma resolução para convocar, com caráter de urgência, uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros para tratar da crise venezuelana, sem o aval do país.