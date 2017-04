Actualidade

A peça "Henrique IV", de Luigi Pirandello, estreia-se hoje no teatro A Comuna, em Lisboa, numa iniciativa que assinala o 45.º aniversário da companhia e o 60.º de carreira do seu diretor, João Mota.

A peça centra-se sobre a loucura e as várias máscaras que os seres humanos utilizam, consoante as funções que desempenham, de acordo com o encenador.

Com versão cénica e encenação de João Mota, "Henrique IV" gira em torno "da realidade e da fantasia, da tensão e da loucura, e faz-nos pensar sobre quem são afinal os loucos", disse João Mota à agência Lusa .