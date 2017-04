Actualidade

Uma exposição com 150 peças, na sua maioria provenientes do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, é inaugurada hoje, no Luxemburgo, para mostrar como os descobrimentos portugueses ligaram o mundo, influenciando a história da arte.

Intitulada "Drawing the World" ("Desenhando o Mundo", em tradução livre), a exposição ficará patente ao público a partir de sexta-feira, até 15 de outubro, no Musée National d'Histoire et Art (MNHA) do Luxemburgo, resultante de uma parceria estabelecida entre ambas as instituições.

Fonte do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), contactada pela agência Lusa, indicou que a exposição, no Luxemburgo, será acompanhada por um ciclo de conferências dedicadas a temas de história da arte portuguesa.