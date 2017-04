Papa

O Santuário de Fátima afirma que, desde janeiro, têm vindo a ser reforçadas as quantidades de hóstias pedidas às clarissas de Lisboa, que garantem que a vida pelo convento continua "normalíssima".

As hóstias que vão ser consumidas nas celebrações do centenário com o papa, a 12 e 13 de maio, são "oriundas do lugar de sempre - as clarissas da Estrela", em Lisboa, afirmou à agência Lusa fonte do gabinete de comunicação do Santuário de Fátima, assegurando que não há necessidade de importar hóstias.

De acordo com a mesma fonte, o Santuário tem solicitado desde janeiro um reforço das hóstias fornecidas, pelo que, "se por qualquer motivo" as clarissas não pudessem dar resposta, a instituição recorreria ao Instituto Monsenhor Airosa, de Braga, que fornece as hóstias vendidas nas lojas do Santuário.