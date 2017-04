França/Eleições

o candidato presidencial francês Emmanuel Macron gosta de vinho e de presunto portugueses, de uma boa conversa e fala com todos, do patrão ao empregado, na "cantina gourmet" "Da Rosa", em Paris, que já serviu Jacques Chirac.

José da Rosa, o patrão, é um amigo do candidato à presidência da República francesa, com quem fala de política, da família, de França e de Portugal, gostando de o aconselhar na descoberta de vinhos e produtos "gourmet" "made in Portugal".

"O vinho que ele bebia de cada vez era um vinho do Douro. Também estou a importar o vinho do Pedro Vasconcelos e Sousa que tem uma adega que é uma das mais bonitas de Portugal que está no Alentejo, no Freixo. Eu disse há uns meses ao Emmanuel: "Tens que provar este que ainda é melhor que esse do Douro" e desde esse dia provou, gostou muito e quando vem é esse", contou à Lusa José da Rosa.