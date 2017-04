The Edge Group

A venda da rede de supermercados biológicos BRIO à Sonae será concretizada "muito em breve" e a cadeia "fica em muito boas mãos", disse hoje à Lusa o presidente executivo do The Edge Group, empresa que alienou o negócio.

Na quarta-feira, a Sonae anunciou a compra da totalidade do capital social da BRIO, a primeira cadeia de supermercados biológicos lançada em Portugal, que inclui seis unidades especializadas em alimentação biológica, ao The Edge Group, 'holding de investimentos e capital de risco. O valor do negócio não foi divulgado.

"Estamos muito contentes com a operação", afirmou José Luís Pinto Basto, presidente executivo do The Edge Group, que adiantou que o negócio será "concretizado muito em breve".