A relação entre a União Europeia e Ancara foi "muito afetada" pela evolução política recente na Turquia, afirmou hoje a chanceler alemã, Angela Merkel, um dia depois de detenções massivas no país euro-asiático.

"A relação turco-alemã, mas também a relação entre a Europa e a Turquia, foram muito afetadas pelos desenvolvimentos das últimas semanas", declarou a chanceler, numa referência à aprovação em referendo de uma reforma constitucional que reforça os poderes do Presidente turco e às recentes detenções.

Merkel sublinhou, no entanto, a importância de regressar a um "diálogo construtivo" com Ancara, defendendo que um distanciamento definitivo da Europa por parte da Turquia não é do interesse de nenhuma das partes.