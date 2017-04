INE

O indicador de confiança dos consumidores aumentou em abril pelo oitavo mês consecutivo, fixando-se no valor mais elevado dos últimos 20 anos, e o indicador de clima económico manteve também a trajetória de crescimento, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de confiança dos consumidores está em alta desde setembro, tendo apresentado em abril o valor mais elevado desde outubro de 1997 em resultado do contributo positivo de todas as componentes, mas sobretudo das expectativas relativas à evolução do desemprego e da situação económica do país.

Já o indicador de clima económico tem mantido a trajetória ascendente desde janeiro até abril, após ter diminuído nos três meses precedentes.