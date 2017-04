Síria

As autoridades sírias rejeitaram hoje as acusações da França que incriminam diretamente Damasco pelo ataque químico contra uma localidade rebelde, no início de abril, e acusaram Paris de esconder a identidade real dos autores do crime.

A 04 de abril, um ataque aéreo com armas químicas contra Khan Sheikhoun, na província de Idleb (noroeste), fez 88 mortos, entre os quais 31 menores, segundo um balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O ataque, que Washington também atribuiu ao regime de Bashar Al-Assad, motivou uma retaliação norte-americana contra uma base aérea síria, a 07 de abril.