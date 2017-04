Actualidade

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) está a pressionar a Malásia para proibir o castigo corporal nas escolas, depois da morte de um rapaz de 11 anos por alegados abusos numa escola religiosa.

O rapaz morreu na quarta-feira, poucos dias após ter as suas duas pernas amputadas devido a uma infeção bacteriana, alegadamente contraída depois de ter sido chicoteado com uma mangueira de água num internato islâmico privado no mês passado.

A polícia deteve o assistente do diretor, que supostamente chicoteou a criança e vários outros como punição.