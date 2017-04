Actualidade

Os eurodeputados portugueses que intervieram hoje, em Bruxelas, num debate com o presidente do Eurogrupo foram unânimes em apontar a Jeroen Dijsselbloem "a porta da rua", face ao "preconceito" demonstrado relativamente aos países do sul da Europa.

Num debate sobre a segunda revisão ao programa de ajustamento à Grécia, mas que ficou marcado pela polémica em torno da entrevista de Dijsselbloem ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, na qual defendeu que não se pode pedir ajuda depois de gastar o dinheiro em álcool e mulheres, Paulo Rangel (PSD), Pedro Silva Pereira (PS) e João Ferreira (PCP) dirigiram-se ao presidente do Eurogrupo para lhe dizer que não tem condições para continuar no cargo.

"Se ninguém foi capaz de o fazer na reunião do Eurogrupo (de 07 de abril, em Malta), eu aqui, no Parlamento Europeu, digo-lhe cara a acara e olhos nos olhos, que nós não nos satisfazemos com um simples pedidos de desculpas. O senhor presidente do Eurogrupo não tem condições para continuar como presidente do Eurogrupo, porque depois de fazer as declarações que fez mostra que tem um preconceito", declarou Paulo Rangel.