O investigador português José Filipe Pinto considera que o populismo crescente nas sociedades europeias é "o irmão gémeo da democracia" e não o seu "filho bastardo", traduzindo-se num voto de protesto que se estende da extrema-esquerda à extrema-direita.

Professor catedrático da Universidade Lusófona de Lisboa e Investigador Coordenador do Centro de Investigação em Ciência Política, Relações Internacionais e Segurança (CICPRIS) da mesma instituição, José Filipe Pinto apresenta na sexta-feira o livro "Populismo e Democracia - dinâmicas populistas na União Europeia".

"No livro analiso as definições que têm sido feitas do populismo e construo a minha própria definição, desmontando os mitos. Para isso sirvo-me de dois índices: o índice de populismo do sueco Andreas Heino - da Fundação Timbro - e o índice de democracia do The Economist", explicou o professor à Lusa.