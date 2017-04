Actualidade

O investigador José Filipe Pinto referiu que Portugal tem um índice de populismo semelhante ao da França, ocupando o 11.º lugar dos países mais populistas da UE, graças a partidos como o Bloco de Esquerda, o PCP e Os Verdes.

Professor catedrático da Universidade Lusófona de Lisboa e Investigador Coordenador do Centro de Investigação em Ciência Política, Relações Internacionais e Segurança (CICPRIS) da mesma instituição, José Filipe Pinto apresenta na sexta-feira o livro "Populismo e Democracia - dinâmicas populistas na União Europeia".

O professor explicou à Lusa que no seu livro constrói uma definição de populismo servindo-se de dois índices: "o índice de populismo do sueco Andreas Heino - da Fundação Timbro - e o índice de democracia do The Economist".