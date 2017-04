Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje ser fundamental "manter a memória viva" da luta contra a ditadura, durante o Conselho de Ministros na Fortaleza de Peniche, quando se assinalam 43 anos da libertação dos presos políticos.

O Conselho de Ministros decorre hoje naquela antiga prisão do Estado Novo e antes do início da reunião - que conta com a presença de todos os ministros do executivo socialista - António Costa e o restante Governo visitaram a Fortaleza de Peniche e conheceram as antigas celas, acompanhados por alguns presos políticos que ali estiveram enclausurados antes do 25 de Abril de 1974.

"Acho fundamental manter esta memória viva porque como infelizmente a história nos tem recordado quando nos esquecemos, tendemos a repetir aquilo que nunca mais pode ser repetido", disse António Costa em declarações dentro da cela onde esteve o histórico comunista Álvaro Cunhal.