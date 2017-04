Actualidade

A comissão eventual de "avaliação do endividamento público e externo" proposta pelo PCP foi hoje chumbada no parlamento com os votos contra do PS e a abstenção do PSD e do CDS-PP.

O BE, PEV e PAN votaram a favor da iniciativa do PCP de criar uma comissão parlamentar para "analisar as causas do endividamento do país, fazer o diagnóstico da situação atual, perspetivar a evolução futura e debater as soluções para a redução substancial dos encargos com a dívida pública e externa".

"A comissão eventual delibera sobre as diligências a efetuar para prosseguir o seu objeto e elabora um relatório conclusivo dos seus trabalhos até ao final da terceira sessão legislativa da XIII Legislatura", propunham no texto do projeto de deliberação.