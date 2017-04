Actualidade

Portugal foi em março e em termos médios anuais o sexto país com o maior aumento de preços nas telecomunicações da União Europeia, onde a tendência foi precisamente a da redução, segundo um documento publicado no 'site' da Anacom.

"Em março de 2017, em termos médios anuais, Portugal foi o sexto país da UE (União Europeia) com o aumento de preços mais elevado. Em média, na UE os preços das telecomunicações diminuíram 0,2%", lê-se num documento publicado no 'site' da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), com base em informações quer do Instituto Nacional de Estatística quer do Eurostat.

O relatório avança ainda que "desde março de 2011 que os preços das telecomunicações crescem mais em Portugal do que na UE" e pormenoriza que em março passado os preços das telecomunicações aumentaram 0,11% face ao mês anterior (-0,4% em março de 2016).