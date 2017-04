Venezuela

O Parlamento Europeu condenou hoje a "repressão brutal" exercida pelas forças de segurança venezuelanas e "grupos armados irregulares" contra manifestações pacíficas, da qual resultaram já 27 mortos, e exigiu a libertação imediata de todos os presos políticos.

Numa resolução aprovada com 450 votos a favor, 35 contra e 100 abstenções, os eurodeputados, reunidos em mini-sessão plenária em Bruxelas, condenam a "contínua violação inconstitucional da ordem democrática na Venezuela", a ausência de separação de poderes e a falta de independência dos ramos do Governo, e instam Nicolás Maduro a garantir "o pleno restabelecimento da ordem democrática".

No texto agora aprovado, na sequência de um debate realizado em Estrasburgo há três semanas, os eurodeputados rejeitam as decisões do Supremo Tribunal da Venezuela de suspender os poderes da Assembleia Nacional (controlada pela oposição), afirmando que se trata de uma ação "fundamentalmente antidemocrática, que constitui uma violação direta da Constituição venezuelana".