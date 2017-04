Actualidade

O regulador do mercado de capitais brasileiro (CVM) multou o ex-presidente da Oi Zeinal Bava em 200 mil reais (cerca de 58 mil euros) por declarações feitas em 2014 quando decorria uma oferta pública de ações da operadora.

De acordo com a decisão, publicada no 'site' da Comissão de Valores Mobiliários esta semana, o "colegiado da CVM decidiu, por unanimidade, aplicar multa no valor de 200 mil reais", no âmbito do processo que averiguou a responsabilidade de Zeinal Abedin Mohamed Bava, na altura presidente da Oi, "por se ter manifestado" nos media durante o decurso da oferta pública de distribuição de ações ordinárias e preferenciais da operadora brasileira.

Em causa estão as declarações proferidas em 26 de março de 2014 quando, num evento com jornalistas, fez "referências aos benefícios que seriam auferidos pela companhia [Oi] em resultado da fusão com a Portugal Telecom", lê-se na acusação.