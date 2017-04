Actualidade

O médio do Estoril-Praia Diogo Amado expressou hoje a ambição de ajudar a equipa a pontuar frente ao Benfica na visita de sábado ao Estádio da Luz, para o jogo da 31ª jornada da I Liga de futebol.

Em declarações aos jornalistas antes do treino desta manhã, no Estádio António Coimbra da Mota, o jogador, de 27 anos, reconheceu a perspetiva de um embate "muito difícil" diante do líder do campeonato, mas não escondeu a esperança de "conseguir um bom resultado e, se possível, roubar pontos ao Benfica".

"O Benfica, essencialmente em sua casa, costuma impor um grande ritmo de jogo e demonstra a sua qualidade perante os seus adeptos, mas temos estado focados no nosso trabalho para tentarmos fazer um ótimo jogo na Luz", afirmou o influente futebolista estorilista.