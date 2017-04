Actualidade

A entrega do relatório de auditoria sobre as dívidas ocultas do Estado moçambicano, que estava prevista para sexta-feira, foi adiada para 12 de maio, anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique.

A consultora Kroll comunicou que "decorrem ainda os trabalhos de reverificação e da competente tradução, para a língua oficial portuguesa, em cumprimento dos termos de referência, prevendo-se a entrega do relatório até ao dia 12 de maio de 2017", refere-se no comunicado.

Trata-se do terceiro adiamento da entrega dos resultados da auditoria.