O futuro presidente executivo do Banco BPI, Pablo Forero, considerou hoje que Angola é um investimento "fantástico", admitindo que o banco vai seguir a recomendação do BCE e baixar a sua posição, mas só no longo prazo.

"Angola é um investimento fantástico. O BPI investiu 3,3 milhões de euros em Angola e recebeu 1.000 milhões de euros em retorno. E ainda tem 450 milhões de euros no balanço que podem ser vendidos", afirmou o gestor espanhol que vai substituir Fernando Ulrich na liderança executiva do BPI.

"O BCE [Banco Central Europeu] teve preocupações com este investimento e o BPI viu-se obrigado a reduzir a participação para baixo de 50%. Isso foi feito depois de negociações complicadíssimas. Agora, o BCE recomenda ao BPI que se continue com o desinvestimento, mas é uma recomendação e não é obrigatória", assinalou.