Brexit

Os 27 Estados-membros da União Europeia afirmam-se prontos e em grande sintonia para as negociações com o Reino Unido com vista à concretização do 'Brexit', a dois dias de os líderes europeus adotarem em Bruxelas as orientações negociais.

"Estamos prontos, estamos prontos", garantiu hoje o chefe negociador da União Europeia, Michel Barnier, à entrada para um Conselho de Assuntos Gerais, no Luxemburgo, no qual os 27 prepararam a cimeira extraordinária do próximo sábado, na qual os chefes de Estado e de Governo vão aprovar as orientações que definirão o quadro para as negociações com o Reino Unido e estabelecerão as posições e os princípios gerais da UE.

No final do Conselho - no qual Portugal esteve representado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques -, o vice-primeiro-ministro de Malta, país que preside ao Conselho da UE no primeiro semestre do ano, assegurou que "a reunião foi notável, no sentido em que constituiu um sinal de confiança, unidade e consenso entre os 27 sem precedentes".