Actualidade

O espanhol CaixaBank vai manter inalterada a marca do Banco BPI e pretende deixar a instituição financeira cotada na bolsa portuguesa, apesar de ter passado a controlar 85% do capital, revelou hoje o futuro presidente executivo do banco português.

"A intenção é manter como está. Manter em bolsa para que os acionistas minoritários tenham liquidez para comprar e vender ações", afirmou Pablo Forero, que vai suceder a Fernando Ulrich na liderança executiva do BPI, durante a conferência de imprensa relativa aos resultados trimestrais.

Questionado pelos jornalistas sobre a existência de intenção de deixar cair a marca BPI e passar a atuar no mercado português através da marca CaixaBank, Forero afastou esse cenário, pelo menos, para já.