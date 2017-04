BPI

O futuro presidente do BPI, Pablo Forero, disse hoje que está "contente" com a rede de cerca de 500 balcões do BPI e que não deverão ser feitas grandes alterações, admitindo encerramentos apenas pontuais.

"Os 500 balcões que temos é razoável, podemos tecnicamente abrir uns e fechar outros, mas a rede de balcões não é parte das sinergias. Estamos contentes com a rede de balcões", afirmou o gestor na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro trimestre.

Forero considerou, contudo, que "a rede de balcões é uma coisa viva" e que se vai adaptando "às preferências dos clientes, que mudam, às necessidades", frisando que o importante é que seja "atrativa, interessante e melhor do que a da concorrência".