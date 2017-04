Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje a candidatura de Portugal a sede da Agência Europeia do Medicamento, pretendendo instalá-la em Lisboa, uma vez que devido à saída do Reino Unido da União Europeia a entidade terá que ser relocalizada.

No 'briefing' do Conselho de Ministros de hoje, a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, anunciou que Portugal pretende "ganhar esta agência para o espaço nacional", sendo intenção do Governo que a Agência Europeia do Medicamente seja instalada em Lisboa.

"A saída do Reino Unido da União Europeia determina a relocalização das agências europeias sediadas em Londres, entre as quais a EMA [European Medecines Agency], uma das maiores e mais importantes agências europeias, que tem como missão promover a excelência científica na avaliação, supervisão e monitorização da segurança dos medicamentos cuja utilização se destine à União Europeia e Espaço Económico Europeu", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.