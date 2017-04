Papa

A Associação Ateísta Portuguesa (AAP) disse hoje que a decisão do Governo de conceder tolerância de ponto aos funcionários públicos, no primeiro dia da visita do papa a Fátima, é "um descarado ataque à laicidade" do Estado.

Essa medida "é uma atitude indigna de submissão perante a Igreja Católica", disse o presidente da AAP, Carlos Esperança, à agência Lusa.

O dirigente ateísta rejeitou ainda "a caução que, de certo modo, está a ser feita pelas entidades públicas a uma encenação que começou por ser contra a República", numa alusão ao fenómeno registado em Fátima, concelho de Ourém, entre maio e outubro de 1917, e que a Igreja veio a classificar como aparições da Virgem Maria a três crianças - Lúcia, Jacinta e Francisco - que apascentavam ovelhas.