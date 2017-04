Actualidade

Os deputados do CDS-PP vão reunir-se na terça e quarta-feira em jornadas parlamentares no distrito de Aveiro, com os temas do trabalho e descentralização na agenda e as autárquicas de outubro no horizonte.

Sob o lema "Competitividade regional", as jornadas dos democratas-cristãos terão um triplo objetivo, segundo o líder parlamentar Nuno Magalhães.

"Conhecer melhor um distrito que é importante, historicamente importante para o CDS, recolher a opinião de pessoas que não pensam como nós em temas sobre os quais poderemos apresentar propostas e apoiar os nossos autarcas", resumiu, em declarações aos jornalistas no parlamento.