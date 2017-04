Venezuela

A conselheira da comunidade portuguesa na Venezuela Maria de Lurdes Almeida acusou hoje o PCP de "blasfemar e mentir" sobre a crise social e política na Venezuela, lamentando a ausência de "um voto único de solidariedade" do parlamento português.

"Eu respeito muito as ideologias partidárias [do PCP], mas não concordo que, por defender umas ideologias de partido, se cometa o que se está a cometer de blasfemar, de mentir, dia após dia, sobre o que se está a passar na Venezuela", afirmou hoje a representante dos portugueses na Venezuela no parlamento, à margem de uma audição dos membros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) por deputados com assento na comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

Nas últimas semanas, o parlamento português aprovou um voto de solidariedade e apoio aos portugueses que vivem na Venezuela, mas o PCP votou contra um ponto por não fazer referência às "ingerências externas" no país, enquanto um voto de condenação proposto pelo CDS sobre o agravamento da "situação de instabilidade e insegurança" na Venezuela teve a oposição dos Verdes e dos comunistas, que foram acusados de "branquear" o regime "ditatorial".