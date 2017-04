Actualidade

O Governo aprovou hoje quatro decretos-lei, no âmbito da estratégia de simplificação administrativa, entre eles a alteração do Código do Imposto sobre Veículos (ISV), que desmaterializa as formalidades declarativas para todos os sujeitos passivos.

Em comunicado, divulgado após a reunião do Conselho de Ministros, o Governo adianta que "deixa de ser obrigatória a apresentação em papel da documentação necessária para efeitos de legalização de veículos, passando este procedimento a ser feito de forma eletrónica, sendo eliminada a obrigação relativa à Declaração Complementar de Veículo (DCV)".

Além disso, foi também aprovado o decreto-lei que altera os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e a estrutura nuclear da Direção-Geral da Saúde, "dando cumprimento ao objetivo de melhorar a governação e promover a modernização" do Serviço Nacional de Saúde (SNS).