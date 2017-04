Actualidade

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação para o jogo de sábado com o Desportivo de Chaves, da 31.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão que já contou em pleno com o mexicano Jesús Corona.

Com o regresso aos treinos, sem limitações, do avançado mexicano Jesús Corona, que volta a entrar no lote de opções do treinador Nuno Espírito Santo, o médio Danilo Pereira passa a ser o único a constar do boletim clínico dos portistas.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', Corona "já treinou ao lado dos restantes companheiros", ao contrário de Danilo Pereira, "que fez tratamento e trabalho de ginásio".