O Deutsche Bank, instituição financeira alemã, registou, 571 milhões de euros de lucro líquido no primeiro trimestre de 2017, o equivalente a um aumento de 167% face aos resultados obtidos no mesmo período do ano anterior.

No período de referência, as receitas totais do banco caíram 8,9%, fixando-se em 7.350 milhões de euros, devido ao recuo do valor dos derivados e pelas baixas taxas de juro.

Citado pela agência EFE, o presidente do Deutsche Bank, John Cryan, disse que está satisfeito com os resultados obtidos, uma vez que "a atividade dos mercados recuperou e as medidas de corte de custos começaram a ter efeito".