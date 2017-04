Papa

O primeiro-ministro considerou hoje que seria uma "grande insensibilidade" se o Governo não concedesse tolerância de ponto a 12 de maio, quando o papa Francisco chega a Portugal para celebrar o centenário das "Aparições de Fátima".

António Costa falava aos jornalistas no final de um almoço debate promovido pela Associação dos Administradores e Gestores de Empresas, em Lisboa, depois de confrontado com a contestação de deputados do PS à concessão pelo Governo de tolerância de ponto nos serviços públicos a 12 de maio, por ocasião da visita de Sua Santidade, papa Francisco, a Fátima.

"É natural que muitos portugueses desejem participar na visita do papa Francisco a Portugal, um momento que distingue o país. Por isso, também é natural que o Governo dê tolerância de ponto para facilitar quem deseja participar nas cerimónias o possa fazer e diminuam as condições de congestionamento", começou por dizer.