Dois militares norte-americanos morreram no Afeganistão em combates com 'jihadistas' do grupo extremista Estado Islâmico, anunciou hoje o Pentágono.

"Dois militares foram mortos em ação na noite passada em Nangarhar, no [leste do] Afeganistão, numa operação contra o Estado Islâmico - Khorasan", anunciou o porta-voz da Defesa dos Estados Unidos, Jeff Davis, em comunicado.

As tropas norte-americanas no Afeganistão, em missão de treino das forças afegãs, têm participado nos últimos meses em combates contra elementos do Estado Islâmico - Khorasan.