Actualidade

Os prejuízos do grupo Impresa diminuíram 12,9% no primeiro trimestre face a igual período de 2016, para 2,8 milhões de euros, anunciou hoje a dona da SIC.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Impresa adianta que as receitas consolidadas caíram 5,5% no período em análise para 45,2 milhões de euros, "principalmente pela redução nas rubricas de IVR [chamadas de valor acrescentado], produtos alternativos e publicidade na área do publishing".

Já as receitas de televisão diminuíram 6,1%, para 34,5 milhões de euros e as de 'publishing' recuaram 5,4%, para 10,1 milhões de euros.