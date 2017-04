Operação Marquês

A Procuradoria-Geral da República decidiu hoje prorrogar por três meses o prazo para a conclusão do inquérito da 'Operação Marquês', a contar da data de junção ao processo da última carta rogatória a ser devolvida.

"A Procuradora-Geral da República decidiu prorrogar por três meses, contados da data da devolução e junção ao inquérito da última carta rogatória a ser devolvida, o prazo para encerramento do inquérito", refere uma nota da PGR.

Devido às "contingências relativas aos pedidos de cooperação internacional, os magistrados que integram a equipa de investigação e o diretor do DCIAP consideram que o encerramento do inquérito deverá acontecer, no máximo, em finais de julho, sem prejuízo de poder ser antecipado caso as cartas rogatórias sejam devolvidas em prazo que permita essa mesma antecipação", lê-se ainda na nota.