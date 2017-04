Actualidade

O PCP propôs hoje a criação de um grupo de trabalho na comissão de orçamento e finanças para a avaliação do endividamento público e externo, escassas cinco horas depois de ter sido chumbada uma comissão eventual com o mesmo objetivo.

O deputado comunista Paulo Sá afirmou à Lusa que o objetivo do grupo de trabalho, a funcionar na Comissão de Orçamento e Finanças, será o mesmo da comissão eventual, tendo agora a expectativa de ser aprovada.

A comissão eventual foi chumbada com os votos do PS, a abstenção do PSD e do CDS, tendo recebido o apoio do BE, PEV e PAN.