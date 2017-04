Actualidade

A Fundação La Caixa, dona do espanhol CaixaBank, que controla o BPI, vai investir 50 milhões de euros por ano em ação social em Portugal, anunciou hoje o seu presidente, Isidro Fainé, depois de um encontro com o primeiro-ministro português.

António Costa, ladeado da ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, e do secretário de Estado adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, recebeu hoje, em São Bento, o presidente da Fundação La Caixa, Isidro Fainé, mas também o presidente honorário do BPI, Artur Santos Silva, o futuro presidente executivo do BPI, Pablo Forero, e o ainda presidente executivo do BPI - que passará a presidente não executivo ('chairman') - Fernando Ulrich.

"Fruto da nossa aliança com o BPI, Portugal será o epicentro do nosso compromisso social", afirmou Isidro Fainé, acrescentando que a Fundação La Caixa "vai dedicar 50 milhões à ação social em Portugal".