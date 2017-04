BPI

A equipa de gestão do Banco BPI, liderada por Fernando Ulrich, vai manter-se em funções até que o Banco Central Europeu (BCE) aprove os nomes dos 19 membros da nova administração, cuja comissão executiva vai ser liderada por Pablo Forero.

"Logo em fevereiro, depois da OPA [oferta pública de aquisição do CaixaBank] entregámos os nomes. É um trabalho que penso que está bem encaminhado", afirmou hoje Ulrich, durante a conferência de imprensa dedicada aos resultados do primeiro trimestre.

O gestor vai passar a ser o 'chairman' (presidente do Conselho de Administração) do banco, deixando a liderança executiva para o espanhol Pablo Forero, tendo indicado que há um reforço das exigências ao nível regulatório nas temáticas relacionadas com a governação das instituições financeiras europeias.