Operação Marquês

A Procuradoria-Geral da República revelou hoje que estão marcadas para os próximos dias mais seis inquirições no inquérito 'Operação Marquês' e que as diligências de recolha de prova deverão estar concluídas na primeira semana de maio.

A informação consta de uma nota da PGR, na qual é anunciada a prorrogação por três meses, a contar da data de junção ao processo da última carta rogatória a ser devolvida, do prazo para a conclusão do inquérito da 'Operação Marquês', que tem como principal arguido o ex-primeiro ministro José Sócrates.

No comunicado, a PGR revela que já foram realizadas 33 inquirições e duas diligências de buscas, "encontrando-se agendadas mais seis inquirições para os próximos dias", prevendo-se que as diligências de recolha de prova "fiquem concluídas no final da primeira semana de maio".