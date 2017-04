ilusionismo

O mentalista, storyteller e ilusionista Leandro Morgado vai apresentar o seu novo espetáculo "O Despertar da Memória", no próximo dia 29 de abril, às 21h30, no Palácio Foz, em Lisboa.

Depois de "A Ilusão da Memória", Leandro Morgado apresenta o seu novo projeto sobre memória, esquecimento e identidade. Será a nossa identidade definida pela interpretação das recordações acumuladas? Seremos hoje uma versão da história que contamos com as nossas lembranças? O que sabemos de cor? Que reminiscências despertam naturalmente em nós? O que deixamos no esquecimento? Serão estas algumas das questões que iremos tentar desvendar.

Vencedor por dois anos consecutivos do prémio nacional de spoken word (Festival Silêncio), premiado em Literatura na edição dos Jovens Escritores'10 e também congratulado como Mágico do Ano 2016, pela Associação Portuguesa de Ilusionismo, Leandro Morgado tem desenvolvido a sua carreira através da criação de espectáculos inovadores, apresentando-os em prestigiadas salas nacionais e internacionais.

Preço: €15