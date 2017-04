Concerto

Agendado para o próximo domingo, o concerto de Matias Damásio no Coliseu dos Recreios já está esgotado. Se não quer prescindir de ouvir a música do cantor angolano pode ainda assistir ao espetáculo marcado para dia 20 de maio, no Coliseu do Porto.

Estes espetáculos serão a celebração do sucesso do disco “Por Amor”, do qual o single de apresentação, “Loucos”, já é single de ouro. No Youtube, o videoclip desta música ultrapassou os 12 milhões de visualizações e, no iTunes, mantém-se no top das músicas mais ouvidas.

Estes números vão ao encontro do sucesso que Matias Damásio tem no seu país de origem, onde bateu todos os recordes de vendas, e que agora se estende a Portugal, com a parceria que juntou um dos cantores mais reconhecidos e prestigiados de Angola a Héber Marques, dos HMB, em “Loucos”.