Espetáculo

Descubra a obra encomendada pelo Santuário de Fátima na celebração do Centenário das Aparições.

Chama-se "Fátima, O Dia em Que O Sol Bailou" e sobe ao palco do Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, entre hoje e o próximo dia 30 de abril.

Com direção artística da Vortice Dance Company, o espetáculo comemora o Centenário das Aparições de Fátima, a pedido do Santuário de Fátima. Esta produção multi-disciplinar evoca as aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria e a sua importância na História mundial contemporânea.

Os coreógrafos e bailarinos Cláudia Martins e Rafael Carriço pretendem que a apresentação em Lisboa seja «um sucesso na divulgação da mensagem de Fátima. Este é um espectáculo multidisciplinar único, com uma linguagem artística inovadora que funde diversas artes de forma a reflectir a intemporalidade da mensagem de Nossa Senhora em Fátima: uma mensagem de Esperança, Oração e Luz».

Durante a apresentação do espetáculo em Fátima, o padre Vítor Coutinho, vice-reitor e coordenador da Comissão Organizadora do Centenário das Aparições de Fátima, deixou o seu elogio à Vortice Dance Company, que qualificou de uma companhia de dança que «procura traduzir, através de diversas artes performativas, aquilo que é o núcleo da mensagem de Fátima».

Local: Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa

Horário: 27, 28 e 29 de abril, às 21h30, 29 e 30 de abril, às 16h30

Preço: €12,5 a €22,5