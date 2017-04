Actualidade

O lucro da NOS subiu 28,7% nos primeiros três meses do ano, face a igual período de 2016, para 31,4 milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS adianta que as receitas de exploração subiram 2,9% no período em análise, para 381 milhões de euros, com as receitas de telecomunicações a aumentarem também 2,9%, para 362,9 milhões de euros, "motivadas pelo crescimento de 6,5% do número de serviços".

O resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) aumentou 4,2%, para 143,6 milhões de euros.