Actualidade

A Câmara de Viana do Castelo aprovou hoje, por unanimidade, uma moção apresentada pela CDU que reclama a eliminação da cobrança de portagens na A28, autoestrada que liga a capital do Alto Minho ao Porto.

No documento, a enviar ao ministro do Planeamento e Infraestruturas e à Assembleia da República, é ainda "saudada" a iniciativa da Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL) que, no início do mês, lançou uma petição pública pela eliminação do pórtico de Neiva daquela antiga SCUT (vias sem custos para o utilizador).

O pórtico está situado à entrada de uma zona industrial de Neiva, em Viana do Castelo, e é considerado um "entrave" à atividade empresarial da região.