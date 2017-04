Actualidade

O tenista Pedro Sousa recebeu hoje um convite para o quadro principal do Estoril Open, uma honra que deixou o número três português "obviamente muito feliz".

"Antes de mais, agradecer o convite ao João Zilhão e à organização. É ótimo ter recebido o convite e, obviamente, fico muito feliz de voltar a jogar o quadro principal do Estoril Open, ainda para mais porque, como ainda estou a competir, não sabia se conseguia chegar a tempo do 'qualy'. Só espero jogar bem e aproveitar a oportunidade", disse à Agência Lusa o tenista lisboeta, depois de saber que tinha sido premiado com um 'wild card' para o torneio que se disputa, entre 01 e 07 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

Já o diretor do Estoril Open, citado em comunicado, justificou a opção por entregar o segundo dos três convites para o quadro principal ao 219.º jogador mundial.